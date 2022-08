Exploitation clandestine d’or à Saraya: un vietnamien placé sous mandat de dépôt, d’autres étrangers traqués

La présence d’individus d’origine asiatique le long du fleuve Falémé du côté de Bofféto, localité située dans la commune de Madina Baffé dans le département de Saraya, a éveillé les soupçons des éléments de la brigade de gendarmerie territoriale. Ils se sont alors déployés sur les lieux.



A l’arrivée des forces de défense et de sécurité sur les lieux, ces étrangers ont pris la poudre d’escampette à bord d’une pirogue motorisée pour se cacher de l’autre cote du fleuve Falémé en territoire malien, rapporte le correspondant de Seneweb à Kedougou.



Toutefois, les gendarmes ont réussi à mettre la main sur un important lot de matériel composé d’une dizaine de groupes électrogènes, de trois machines cracheuses et de huit pelles mécaniques hydrauliques.



Aussi, un vietnamien âgé d’une quarantaine d’années a aussi été arrêté. Après une garde à vue à la brigade de gendarmerie de Saraya, il a été déféré devant le procureur où il a été placé sous mandat de dépôt pour exploitation clandestine d’or et altération du domaine forestier.