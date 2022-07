Exploitation d'or: en 2021, Endeavour Mining a contribué à hauteur de 1200 milliards de FCFA en Afrique de l'Ouest

Endeavour Mining est une entreprise de droit canadien spécialisé dans l'exploration et l'exploitation de mines aurifères en Afrique de l'Ouest. Le groupe dispose de 7 mines opérationnelles implantées au Burkina Faso (5), en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et de 6 projets miniers situés au Burkina Faso (3), en Côte d'Ivoire (2) et au Mali.



Dans ce rapport de 2021, elle montre le travail qu’elle a réalisé dans le monde, en Afrique de l'Ouest et son impact sur la société et dans ses pays d'opérations. Dans ses mines au Sénégal, le groupe minier a extrait 12 mille tonnes d'or qui ont été expédié en Suisse pour être raffinées.



À en croire Aziz Sy le directeur général de ladite entreprise au Sénégal, « la contribution économique totale aux pays qui accueillent leurs opérations a doublé en 2021 par rapport à l'année précédente pour atteindre $ 2 milliards soit plus de 1200 milliards de CFA. Endeavour Mining détient 80 % de l'approvisionnement total dans les pays d'accueil, soutenant ainsi 1 700 entreprises nationales et locales 95 % des employés de l'entreprise et près de 50 % des cadres supérieurs opérationnels sont des nationaux. $25 millions en termes d'investissement social soit plus 15 milliards de FCFA ».



Selon ce dernier, l’entreprise d’extraction minière investira dans leurs pays hôtes à travers les engagements sociaux, protéger l'environnement, le tout soutenu par un cadre solide d'éthique et de gouvernance. « En 2021, Endeavour a investi de manière significative dans des initiatives locales en matière de projets de développement durable. Par exemple l'emploi et la formation du personnel Actuellement, 95 % de ses employés sont originaires des pays d'accueil, et près de 50 % des cadres supérieurs au niveau opérationnel sont ouest-africains », a-t-il fait savoir.



« En ce qui concerne la diversité et l'inclusion des genres, en 2021, 9 % de nos employés étaient des femmes, dont 10 % à des postes d'encadrement et 12 % à des postes techniques ou de supervision. La politique de développement des talents locaux… », a expliqué M. Sy.



Réduction de l'émission de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030

Ainsi, le groupe participe à mettre en place une économique durable, que ce soit dans le secteur minier ou dans d'autres secteurs dans leurs pays d’hôte, mais aussi d’une nouvelle stratégie de développement durable avec la protection de l'environnement. « Endeavour a défini son ambition d’atteindre l'objectif "zéro émission" d'ici 2050, et à moyen terme réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030. Par ailleurs, les principales possibilités de réduction, notamment l'utilisation de l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie renouvelables dans nos activités ont été déjà identifiés. Au-delà du climat, la préservation de la biodiversité fait l'objet d'une attention croissante chez Endeavour », a assuré Aziz Sy.