Exploitation du champ gazier de GTA : Golar annonce l'arrivée du méthanier Gimi sur le site.

La première production de gaz offshore est prévue au premier trimestre 2024. Le Sénégal et la Mauritanie sont à pied d’œuvre pour l’exploitation du champ gazier grand tortue AMEYIM. La visite de deux jours de Macky Sall à Nouakchott entre dans la concrétisation de ce projet. Dans ce cadre le Flng Gimi « Floating liquefied naturel gas (Unité flottante de gaz naturel liquéfié) est arrivé ce 10 janvier au large des côtes sénégalo-mauritaniennes.



L’arrivée du méthanier Gimi est annoncée à travers un communiqué du constructeur Golar. « Golar est heureux de voir que le Flng Gimi est arrivé sur le champ de Gta au large de la Mauritanie et du Sénégal, sa maison pour les 20 prochaines années. Nous sommes ravis d’intégrer l’installation Golar Flng au hub de Gta et de lancer la prochaine phase de notre relation à long terme avec British Petroleum et ses partenaires dans le projet Gta dans la production de Gnl (gaz naturel liquéfié) » lit-on dans le communiqué du PDG de Golar Lng Limited.



Le projet Gta devrait, d’après les autorités des deux pays fournir une production d’environ 2, 3 millions de tonnes gaz naturel liquéfiés (GNL) par an. Cette production va permettre la Mauritanie et le Sénégal de couvrir une partie de leurs besoins en énergie.