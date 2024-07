Exploration des axes d'une future collaboration : une délégation de la Direction de Woodside reçue à la SAR

Après avoir annoncé le 11 juin 2024, la disponibilité du premier baril de Sangomar, la Société africaine de raffinage (SAR), informe dans un communiqué, qu’une délégation de la Direction de Woodside Sénégal, composée du Vice-président M. Clive JONES et du Directeur de Woodside Sénégal, M. Cheikh Guèye a été reçu ce mercredi 24 juillet 2024 par la Direction Générale de la SAR.



Selon le document, « cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'exploration des axes d'une future collaboration entre le SAR et Woodside ».



En guise de rappel, le document stipule que « le SAR avait à travers son projet ACATBS adapté ses installations pour traiter le brut Sangomar et augmenter ses capacités de stockage. Ainsi, la capacité de raffinage est passée de 1,2 million de tonnes à 1,5 million de tonnes par an ».



En prélude de la livraison prochaine du brut Sangomar à la raffinerie de Mbao, indique le communiqué de la SAR, Woodside Sénégal a tenu à rencontrer les autorités de la SAR afin de s'aligner sur les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant.



« Le SAR a informé Woodside de son projet de développement dénommé SAR 2.0, qui en plus de porter la capacité de raffinage à 5 millions de tonnes selon les spécifications AFRI6, vise également à diversifier ses activités en s'orientant vers la pétrochimie », a fait savoir le service de la communication de la SAR.