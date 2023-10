Explosion de gaz à Derklé : un huitième décès annoncé (maire)

La tragédie qui a frappé la commune de Dieuppeul-Derké en septembre dernier continue de faire des victimes. Le maire de la commune, Cheikh Gueye, a annoncé, ce lundi, un huitième décès lié à l'explosion d'une bonbonne de gaz.



La victime était blessée gravement et hospitalisé à Thiaroye suite à l'explosion, relate la RFM. Selon le maire, « cette catastrophe a pratiquement décimé toute une famille, plongeant la communauté dans une situation intenable et dramatique ».



Cependant, une lueur d'espoir subsiste. Le maire a déclaré : « L'autre jour, accompagnés de la famille et de représentants du maire de la Ville de Dakar, nous avons été à l'hôpital de CTO (Idrissa Pouye de Grand-Yoff). Ensuite, nous avons rencontré le personnel soignant. L'un des survivants pourrait sortir dans les prochaines 48 heures. »



Toutefois, il a insisté pour que justice soit faite dans cette affaire. L'autorité municipale a également révélé que, sur demande de la famille, une évacuation prochaine du reste des victimes vers l'étranger est envisagée.



« Nous avons retenu avec les représentants de la Ville de Dakar de tout mettre en œuvre pour que dès que possible, nous puissions les évacuer afin de sortir véritablement de cette situation très douloureuse », a-t-il confié.