Explosion meurtrière en Russie: recherches périlleuses dans les décombres

Une forte explosion a provoqué l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 9 étages à Magnitogorsk dans l'Oural, lundi 31 décembre. Le bilan de cette catastrophe probablement due au gaz, qui pourrait encore s'alourdir, fait état de 7 morts, cinq blessés et plusieurs dizaines de disparus, selon des agences de presse russes citées par l'agence Reuters.



Les sauveteurs du ministère des Situations d'urgences ont travaillé d'arrache-pied tout au long de la journée de lundi et dans la nuit pour venir en aide aux victimes de l'explosion. Mais les conditions sont difficiles. En plus des températures négatives, le thermomètre affichait -23 degrés la nuit dernière, une mauvaise manoeuvre pourrait provoquer l'effondrement des bâtiments adjacents à celui qui a été soufflé.



En ce premier jour des vacances de fin d'année en Russie, Vladimir Poutine s'est personnellement rendu à Magnitogorsk ce lundi – une ville de 400 000 habitants à 1 700 km à l'est de Moscou – pour faire le point sur la situation avec les autorités locales et pour rencontrer des survivants.



Les services de sécurité ont confirmé que l'explosion qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble était due au gaz. Ils ont encore précisé qu'une enquête criminelle avait été ouverte. Les autorités russes devraient être en mesure de donner un bilan complet d'ici un ou deux jours.



Pour l'heure, des témoignages rapportent qu'il n'y avait pas de forte odeur de gaz avant le drame. De plus, les autorités locales ont annoncé qu'elles allaient multiplier les contrôles inopinés des systèmes d'alimentation en gaz des immeubles d'habitation.