Explosion suivie d’un incendie au Port: un mort des blessés enregistrés

Le Port de Dakar a été endeuillé à la suite de l’explosion suivie d’un incendie qui s’est déclaré dans un navire de pêche battant pavillon gambien au Môle 10. Les travailleurs et usagers du Port de Dakar ont été paniqués par la soudaineté d’une explosion suivie de l’élargissement d’une étendue de fumée s’élevant vers le ciel et en provenance du Môle 10.



Un incendie s’en est aussitôt suivi déclenchant une propagation de flammes en provenance d’un navire battant pavillon gambien. Les sapeurs-pompiers ont fait une prompte intervention d’après L’Observateur, et les soldats du feu ont vite circonscrit le feu pour juguler les dégâts matériels, mais n’ont pu empêcher la perte d’une vie humaine.



Selon des informations de nos confrères, le navire était de passage au Port de Dakar, et mouillait au quai du Môle 10, et les membres de l’équipage voulaient profiter de l’escale de Dakar pour s’approvisionner en carburant.



C’est au moment de procéder à l’avitaillement, révèle le quotidien, que les techniciens à bord ont décelé une fuite au niveau du réservoir. Un soudeur métallique est appelé à la rescousse pour réparer la fuite, mais au moment où il s’activait à la tache que l’incendie va survenir.



C’est d’abord une puissante explosion qui retentit, mobilisant illico les agents de secours du Port qui interviennent promptement. Le feu qui a occasionné un imposant nuage de fumée qui va polluer les différents compartiments du navire, est circonscrit. Hélas, à l’heure du bilan, les soldats du feu vont compter une perte en ie humaine, un membre de l’équipage qui a rendu l’âme sur place.



Sa dépouille sera acheminée à la morgue de l’hôpital Principal par les sapeurs-pompiers dotés d’une réquisition délivrée par les limiers du commissariat spécial du Port qui ont ouvert une enquête.