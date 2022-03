Expo Dubaï 2020 : le Sénégal vise un objectif de 10 millions de touristes en 2035

Toujours dans la perspective de promouvoir son savoir-faire et de s’ouvrir à d’éventuelles opportunités, à travers l’Expo Dubaï 2020, la délégation sénégalaise conduite par le Secrétaire Général du ministère du Tourisme et des Transports Aériens, Makhtar Lakh, du Commissaire Général de l’Exposition du Sénégal, Dr Malick Diop, du Directeur Général de l’ANACIM, Sidy Gueye et du Directeur Général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Papa Mahawa Diouf, a exposé les ambitions du Sénégal à la presse internationale.



Le cadre d’échanges avec la presse internationale a permis au Directeur Général de l’ANACIM, Sidy Gueye d’exposer les projets du hub aérien et les atouts du Sénégal pour le développement de sa desserte.



Le Directeur Général de l'ASPT a parlé des objectifs du Sénégal dans le domaine du Tourisme avec un objectif de 10 millions de touristes en 2035 mais auparavant 3 millions en 2024.