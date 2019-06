FAUX !!! Sadio Mané ne compte qu'un seul carton jaune sur les feuilles de match CAF des éliminatoires de la CAN 2019

Un simple exercice de vérification a permis à PressAfrik de résoudre l'équation d'un éventuel forfait du capitaine des "Lions" du Sénégal pour le premier match des "Lions" à la CAN 2019, qui va démarrer le 21 juin en Egypte.



Dans le site de la Confédération africaine de football (Caf) où sont soigneusement répertoriées toutes les feuilles de match des différentes rencontres qui se sont disputées pendant les éliminatoires de ladite compétition, Sadio Mané n'a écopé que d'un seul carton jaune. Et c'était à la 90e minute du match contre la Guinée Equatoriale à Bata.



Pour les cinq autres matches contre le Soudan (aller-retour), le Madagascar (aller-retour) et la Guinée Equatoriale (retour), il n'est pas mentionné un seul carton à Sadio Mané. La fédération sénégalaise de football aura donc bien raison de saisir l'instance dirigeante du football africain, si jamais le forfait de Sadio Mané pour cumul de cartons est confirmé...



Voici les captures d'écran des feuilles de match des 6 rencontres des "Lions" effectuées sur le site officiel de la CAF...