FAUX : le père de Barthélémy Dias n’est pas mort

Jean Paul Dias, ancien ministre et père du désormais ex-maire de Dakar, Barthélemy n’est pas décédé. L’info qui circule depuis quelques minutes dans les réseaux sociaux est fausse. PressAfrik, comme d’habitude a recoupé l’information en joignant le responsable de la communication de l’ex-édile de Dakar et responsable politique de Taxawu Sénégal, Pape Konaré qui a démenti l’information.



« Jean Paul Dias est bien vivant et nous ignorons d’où vient cette fausse information », a-t-il déclaré au téléphone de PressAfrik.