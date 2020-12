FIFA-FIFPRO : Mané et Koulibaly en lice pour le Onze de l’année, Edouard Mendy absent

La FIFPro et la FIFA ont dévoilé jeudi 10 décembre 2020 la liste des 55 joueurs pour figurer dans le onze de l’année. Dans cette présélection, quatre (4) Africains sont en lice. On retrouve le duo d'attaque de Liverpool, composé de l’Egyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané (retenus dans la présélection de l’UEFA pour son équipe type de l’année). Le défenseur central sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly et l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang sont sur la liste.



En revanche, y a lieu de regretter l’absence d’Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea) qui a été essentiel pour la première place de son club avec 14 points. L’ancien du Stade Rennais n’a encaissé qu’un seul but (2 buts au total encaissés par Chelsea) sur les cinq rencontres qu’il a disputées.

Fana CiSSE

