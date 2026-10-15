FILDAK 2026 : le Premier ministre promet d’accélérer les projets de Bibliothèque nationale et la Maison des Archives

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a réaffirmé, ce jeudi 15 octobre 2026 à Dakar, la détermination du gouvernement à faire aboutir rapidement les projets de la Bibliothèque nationale et de la Maison des Archives. Il s’exprimait à l’occasion de l’ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), au Centre international du commerce extérieur de Dakar (CICES), placée sous le thème : « Bibliothèque, transmission et souveraineté ».



« Je réaffirme l’engagement solennel du président de la République. La Bibliothèque nationale et la Maison des Archives seront réalisées, incha’Allah. Le gouvernement accélérera leur concrétisation », a déclaré le chef du gouvernement.



Il a indiqué avoir discuté de ces dossiers avec le président de la République lundi, et avoir donné les instructions nécessaires au ministre de la Culture pour que la structuration des deux projets commence. Selon lui, le chef de l’État lui a confirmé que le foncier était disponible.



Ahmadou Al Aminou Lô a précisé que les instructions ont été transmises au ministre chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique afin d’engager la structuration de ces projets.



« Le ministre de la Culture vient de me le confirmer dans l’enceinte du musée du Grand Théâtre. La balle est dans votre camp, Monsieur le ministre. Nous attendons une excellente structuration de ces deux projets », a-t-il ajouté.



Pour le Premier ministre, la préservation de la mémoire nationale constitue un enjeu de souveraineté. « La souveraineté ne se proclame pas. Il faut la vivre. Il faut que nos chercheurs et nos sociologues puissent se donner les moyens de se rapprocher de l’État pour que notre histoire soit réécrite et que notre tradition orale soit sauvegardée. Voilà le défi que nous avons, et ce défi, l’État s’y engagera », a-t-il soutenu.



Abordant la question des biens culturels emportés, M. Lô a réaffirmé la volonté du Sénégal d’agir avec les autres États africains pour obtenir leur restitution.



« Pour ce qui concerne les biens culturels qui nous ont été spoliés, l’État du Sénégal se donnera les moyens, aux côtés des États africains, pour que la bibliothèque d’El Hadji Oumar Tall revienne au Sénégal. Ce n’est pas du tout une faveur qu’on nous fait. On nous rend des biens volés, et il faut l’appeler ainsi », a-t-il insisté.



Cette édition de la FILDAK met à l’honneur les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NÉAS). L’Égypte, représentée par une délégation conduite par le vice-ministre chargé de la Culture, Omar Selim, en est le pays invité d’honneur.