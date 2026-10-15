FILDAK 2026 : Ahmadou Al Aminou Lô invite à faire du livre un vecteur d’émancipation et un facteur de cohésion

À l’occasion de l’ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), ce jeudi, au Centre international du commerce extérieur de Dakar (CICES), le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a invité à faire du livre « un instrument de formation, un vecteur d’émancipation et un facteur de cohésion, de paix et de développement ».



Il a souligné que, dans nos spiritualités respectives, le livre occupe une place primordiale, que ce soit dans la religion juive, chrétienne ou islamique.



« Conformément à la vision du président de la République, le gouvernement maintiendra le livre et la lecture au cœur de sa politique culturelle. J’invite l’ensemble de la chaîne du livre à poursuivre un dialogue responsable avec les pouvoirs publics afin d’obtenir des résultats durables. L’État poursuivra le maillage des territoires en bibliothèques, centres de lecture et d’animation culturelle, afin que chaque citoyen, y compris dans les territoires les plus éloignés, accède au livre et à la connaissance. C’est un impératif de démocratie, d’équité sociale et de cohésion territoriale », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a également invité particulièrement les élèves, les étudiants et l’ensemble de des concitoyens à fréquenter massivement la Foire, à découvrir les auteurs et à faire du livre un compagnon de leur formation et de leur épanouissement.



M. Lô a rappelé que, dans deux semaines exactement, les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 accueilleront la jeunesse du monde. « Le livre y a toute sa place. Sport et culture portent des valeurs communes de rencontre, de respect, de partage et d’humanisme », a-t-il dit



La 18e édition de la FILDAK a pour thème : « Bibliothèque, transmission et souveraineté ». Les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NÉAS) sont l’institution mise à l’honneur pour cette édition, tandis que l’Égypte, représentée par une délégation conduite par le vice-ministre chargé de la Culture, Omar Selim, en est le pays invité d’honneur.