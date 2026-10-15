Sécurité, démocratie et tensions politiques : L'analyse sans concession du Timbuktu Institute sur le Sahel et l’Afrique de l’Ouest

Selon la note d'analyse du Timbuktu Institute intitulée « Observatoire de la fragilité de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la résilience et la démocratie (FOWARD) » (septembre/octobre 2026), le Sahel central et l'Afrique de l'Ouest font face à de profondes tensions sécuritaires et politiques.



Le rapport souligne que les « vulnérabilités militaires sous la pression persistante des insurgés » s'accentuent dans la région, illustrées notamment par des attaques d'envergure contre les camps militaires au Mali et des réorganisations internes au Niger.



Sur le plan institutionnel et politique, le document met en garde contre les pressions croissantes exercées sur l'opposition et les processus électoraux dans plusieurs pays.



Timbuktu Institute observe que « la compétition politique se heurte à une pression institutionnelle et administrative croissante », rappelant que l'usage de telles mesures « peut approfondir la méfiance et affaiblir les canaux établis pour résoudre les différends ».



La note met également en lumière les répercussions socio-économiques et la régionalisation de l'insécurité qui « obligent les États voisins à s'adapter ».



Des pays comme le Sénégal et le Bénin renforcent ainsi leur posture préventive le long des frontières sahariennes, tandis que la hausse du coût de la vie et la détérioration des services de base, à l'instar des « griefs économiques qui testent la redevabilité politique », provoquent des mobilisations citoyennes et des tensions dans des pays comme le Sénégal et la Gambie.



Sur le plan diplomatique et de la résilience, le rapport note que « les divisions régionales persistent au milieu d'une interdépendance pratique ».



Alors que l'Alliance des États du Sahel (AES) tente de structurer sa propre architecture institutionnelle en marge de la CEDEAO, le Timbuktu Institute insiste sur le fait que la trajectoire de la région dépendra de la capacité des gouvernements à « produire des améliorations mesurables de la protection des civils, de la redevabilité politique et de la coopération transfrontalière ».