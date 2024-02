FRAPP annonce une mutinerie à la prison de Reubeuss suite à l'annonce du Président Macky Sall

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) annonce une mutinerie à la prison de Rebeuss après l'annonce du Président Macky Sall. Une nouvelle que l'organisation qualifie de "coup d'État constitutionnel du Président Macky Sall."



"Nous informons l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a des affrontements à l'intérieur de la prison de Rebeuss. Des grenades lacrymogènes ont été lancées et les vendeurs aux alentours de la prison ont été évacuées", peut-on lire dans une note signée par le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP



Le FRAPP dit "suivre avec inquiétude la situation à la prison de Rebeuss.

Le FRAPP interpelle le gouvernement du Sénégal et le met devant ses responsabilités. "