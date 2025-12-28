FSL : Khady Diène Gaye définit les axes majeurs et évoque une "transformation structurelle profonde"

Une page historique s'est tournée ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Après plus de trois décennies sous un régime d’exception, la lutte sénégalaise a officiellement mué en Fédération (FSL). Ibrahima « Bira » Sène a été plébiscité par les acteurs pour conduire cette « transformation structurelle profonde » souhaitée par l’État.



L’ouverture de l’Assemblée Générale a été marquée par le discours de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye. Pour la tutelle, le passage du CNG à la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) est bien plus qu'une formalité administrative. « La création de la Fédération n’est pas un changement de nom. C’est une transformation structurelle profonde », a déclaré la ministre. « Après plus de 30 ans de gestion sous le régime d’exception du CNG, il fallait sortir du provisoire pour entrer dans l’ère de la normalisation générale », a -t-elle précisé.



Khady Diène Gaye a insisté sur le caractère démocratique de ce processus, rappelant que l'administration sénégalaise se retire désormais du choix des dirigeants pour laisser la pleine souveraineté aux acteurs du milieu.



La ministre a défini quatre axes prioritaires pour moderniser la lutte sénégalaise. Il s’agit de « la gouvernance démocratique pour une gestion transparente et inclusive des instances. L’Organisation technique, pour la modernisation des règlements et de l'arbitrage. Le développement social et professionnel pour l’amélioration de la protection et de la carrière des lutteurs. Et la lutte olympique pour le renforcement de la présence du Sénégal sur la scène internationale ».



L’un des chantiers les plus attendus reste la structuration économique de la discipline. Khady Diène Gaye a exhorté les membres de la FSL à travailler sans délai à la création d’une Ligue professionnelle de lutte. L’objectif est de transformer la lutte avec frappe en une véritable industrie capable de générer des revenus pérennes et sécurisés pour tous ses acteurs.



Avec 96 candidats validés pour 27 postes en lice, la vitalité de ce scrutin prouve que l'arène est prête pour ce nouveau chapitre. Bira Sène, désormais président élu, a quatre ans pour transformer cet essai historique en succès industriel.