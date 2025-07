Face au chômage persistant, l’État redéfinit sa stratégie pour l’emploi des jeunes

Alors que le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a donné de nouvelles orientations lors du Conseil des ministres tenu le 30 juillet 2025. Il a insisté sur l’urgence de repenser les politiques publiques pour offrir aux jeunes des perspectives réelles d’insertion professionnelle.





« L’État doit prendre en charge, de manière cohérente et urgente, les préoccupations légitimes des jeunes dans leur diversité », a déclaré le chef de l’État. Il a souligné la nécessité d’une action ciblée envers les jeunes diplômés, non diplômés, formés ou non, et vivant dans les différentes régions du pays. Pour cela, il a demandé que des « solutions durables, adaptées aux territoires » soient mises en œuvre.





Le président a ainsi instruit le gouvernement de « finaliser la cartographie des initiatives locales d’emploi des jeunes », afin de tirer parti des expériences réussies et les généraliser à l’échelle nationale.





Il a également appelé à une « évaluation rigoureuse des structures publiques » dédiées à l’emploi et à l’insertion économique, dans le but de les rationaliser et d’en améliorer l’efficacité. Cette réforme vise à mieux orienter les efforts vers les filières porteuses comme l’agriculture, le numérique, l’artisanat ou l’économie verte.





Le président a exigé, à ce titre, la production d’un rapport d’étape sur la stratégie d’emploi des jeunes d’ici fin septembre.