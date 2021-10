Facebook envisage de renommer l'entreprise avec un nouveau nom

Selon le site The Verge, l’entreprise serait en train de planifier un changement de nom, que Mark Zuckerberg pourrait annoncer le 28 octobre.

Le PDG et fondateur du réseau social, Mark Zuckerberg aurait prévu d’en faire l’annonce officielle le 28 octobre, à l’occasion de la conférence annuelle de l’entreprise. Pour le moment, Facebook répond « ne pas commenter les rumeurs et spéculations ».



Le changement de nom à venir, dont le PDG Mark Zuckerberg prévoit de parler lors de la conférence annuelle Connect de l'entreprise le 28 octobre, mais pourrait être dévoilé plus tôt, vise à signaler l'ambition du géant de la technologie d'être connu pour plus que les médias sociaux et tous les maux qui en découlent. . Le changement de marque positionnerait probablement l'application Facebook bleue comme l'un des nombreux produits d'une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc. Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter cette histoire.



Facebook compte déjà plus de 10 000 employés qui fabriquent du matériel grand public comme des lunettes AR qui, selon Zuckerberg, seront finalement aussi omniprésents que les smartphones. En juillet, il a déclaré à The Verge qu'au cours des prochaines années, "nous passerons effectivement des gens qui nous voient principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse".