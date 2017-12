Faites connaissance avec Matar Diokhané et "Abou Soubaib", les deux plus dangereux de la bande de terroristes jugés ce mercredi

Le Palais de justice de Dakar va juger aujourd’hui, les présumés terroristes dont l’Imam Alioune Badara Ndao et 30 trente autres personnes. Ils seront également devant la barre de la chambre criminelle de Dakar, Makhtar Diokhané et Abdou Aziz Dia alias Abou Soubaib. Ces derniers paraissent les plus dangereux du groupe.