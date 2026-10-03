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Falémé : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Sounkounkou, des motopompes et motos saisies



Falémé : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Sounkounkou, des motopompes et motos saisies
Dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone, une unité du 34e bataillon a démantelé un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de la Falémé, aux environs de Sounkounkou, ce samedi 3 octobre.  

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), une dizaine de motopompes, des motos ainsi que divers matériels ont été saisis. 

En zone militaire N°4 (régions de Tambacounda et de Kédougou), les unités des armées sont activement mobilisées, avec les autres forces, dans la lutte contre l’orpaillage clandestin et le contrôle des frontières. 
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Moussa Ndongo

Samedi 3 Octobre 2026 - 22:58


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