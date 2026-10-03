Falémé : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Sounkounkou, des motopompes et motos saisies

Dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone, une unité du 34e bataillon a démantelé un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de la Falémé, aux environs de Sounkounkou, ce samedi 3 octobre.
Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), une dizaine de motopompes, des motos ainsi que divers matériels ont été saisis.
En zone militaire N°4 (régions de Tambacounda et de Kédougou), les unités des armées sont activement mobilisées, avec les autres forces, dans la lutte contre l’orpaillage clandestin et le contrôle des frontières.
Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), une dizaine de motopompes, des motos ainsi que divers matériels ont été saisis.
En zone militaire N°4 (régions de Tambacounda et de Kédougou), les unités des armées sont activement mobilisées, avec les autres forces, dans la lutte contre l’orpaillage clandestin et le contrôle des frontières.
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