Rentrée scolaire à Matam : Le champion national des examens plombé par un déficit de 526 enseignants

L'académie de Matam a abordé la rentrée scolaire 2026-2027 sous le signe du paradoxe, partagée entre des performances académiques exceptionnelles et d'importantes contraintes logistiques, selon un rapport présenté au Comité Régional de Développement (CRD) relayé par Sud Quotidien. Malgré sa première place nationale au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) avec un taux de réussite de 98,56 %, le district a enregistré un déficit de 526 enseignants. Les départs massifs lors des mouvements nationaux ont touché 329 agents, alors que seulement 35 nouvelles affectations ont été comptabilisées.



Face à la reprise fixée au 5 octobre pour le personnel et au 7 octobre pour les élèves, l'Inspecteur d'Académie Mamoudou Oumar Gueye a rappelé le mot d'ordre de cette année : « Ubbi tey, jang tey ». L'objectif affiché restait le démarrage immédiat des cours au sein des 760 établissements d'enseignement général, des neuf centres de formation professionnelle et des 91 daaras de la région. Les résultats de la session précédente avaient également positionné Matam au troisième rang national au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) avec 95,62 % d'admis et au Baccalauréat avec 58,24 %.



Le manque de matériel d'accueil est venu alourdir la préparation de l'année scolaire. La suppression du concours d'entrée en sixième et la réorientation vers les filières scientifiques ont engendré un besoin de 20 000 nouveaux bancs, tandis que 20 500 tables-bancs détériorées nécessitaient des réparations urgentes. Plus de la moitié des sièges endommagés ont été recensés dans l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Matam.



Les infrastructures ont aussi pâti de retards d'aménagement dans l'ensemble du réseau régional. Le rapport du CRD a fait état de 86 structures à réhabiliter, incluant des chantiers à l'arrêt aux lycées de Ourossogui, Semmé, Orkadiéré et à l'école Matam 1. Pour pallier ces carences logistiques et le manque de véhicules de service, l'Académie a sollicité l'appui des communautés locales pour le nettoyage et la désinfection des locaux avant le passage des autorités administratives.