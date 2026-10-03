Patrick Vieira : « La force du Sénégal, c’est qu’il y a 22 millions d’entraîneurs »

Patrick Vieira assure demander à ses joueurs un comportement à la hauteur des exigences de l’équipe nationale, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

« Je demande de l’exigence aux joueurs, par rapport au comportement qu’on doit avoir sur et en dehors du terrain. C’est la même chose pour moi et pour tout le staff. Quand on a la chance de faire partie de l’équipe nationale du Sénégal, on se doit d’être compétitif », a-t-il déclaré.

Le technicien français reconnaît toutefois que son équipe doit encore progresser sur certains aspects. « On sait tous qu’une victoire ou une défaite se joue sur des détails. Il y a des axes d’amélioration sur les matchs qu’on a joués. On va essayer de les améliorer pour être collectivement plus solides », a-t-il dit.

Interrogé sur les attentes du public sénégalais, Vieira a évoqué la forte passion autour de l’équipe nationale.

« On est ambitieux. Je suis un entraîneur ambitieux, j’ai des joueurs ambitieux. On a aussi un pays ambitieux. La force du Sénégal, qui est peut-être aussi un défaut, c’est qu’il y a 22 millions d’entraîneurs », a-t-il confié aux journalistes.

Pour lui, cette forte implication traduit surtout l’attachement des Sénégalais à leur sélection. « C’est seulement de la passion. Ce sont 22 millions de personnes qui veulent voir le Sénégal le plus haut possible », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur estime par ailleurs que le bilan comptable des deux dernières rencontres reste positif.

« On sera prêts dans la compétition. Sur le plan comptable, prendre quatre points sur deux déplacements très difficiles, est un bilan très positif. Mais on est conscient qu’il y a des axes d’amélioration sur le contenu », a estimé le sélectionneur des “Lions”.

Patrick Vieira assure ainsi que le groupe travaille pour répondre aux attentes placées en lui. « Il faut continuer à travailler. Il faut avoir de l’exigence, une organisation et un projet de jeu. On est en train de mettre tout ça en place. Quand on travaille bien, le succès arrive naturellement », a-t-il conclu.

À la veille du match amical entre le Sénégal et les Comores, prévu ce dimanche à Marseille (13h00 GMT), Patrick Vieira s’est exprimé sur les critiques des supporters après les deux premières sorties de son équipe. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions a insisté sur l’exigence qui accompagne le haut niveau et la nécessité de progresser dans le contenu.