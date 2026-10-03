Affaire Modou Ngom aux États-Unis : Amadou Ba demande un accompagnement adapté et le plein respect de ses droits

Amadou Ba, président du mouvement Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji, est intervenu publiquement dans l'affaire judiciaire impliquant le ressortissant sénégalais Modou Ngom aux États-Unis pour solliciter un soutien institutionnel et un suivi strict de ses droits, à travers une déclaration officielle rendue publique. Le chef politique a réagi à la situation de ce camionneur sénégalais poursuivi par la justice américaine à la suite d'un tragique accident de la route.



Dans sa prise de position, l'ancien Premier ministre a tenu à manifester sa compassion envers l'ensemble des parties touchées par le drame en déclarant : « Mes pensées vont d’abord aux victimes de ce tragique accident ainsi qu’à leurs familles, durement éprouvées ».



Conscient des exigences de la procédure pénale engagée sur le sol américain, le leader de la Nouvelle Responsabilité a souligné l'urgence d'un encadrement adéquat pour le prévenu. « Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, il est essentiel que notre compatriote puisse bénéficier de l’assistance nécessaire, d’un accompagnement adapté et du plein respect de ses droits », a affirmé l'homme politique.



Au-delà de l'aspect juridique, l'intervenant a tenu à adresser un message de solidarité à l'entourage du chauffeur sénégalais. « J’adresse également tout mon soutien à sa famille et à ses proches, confrontés à une épreuve particulièrement difficile », a conclu Amadou Ba.

