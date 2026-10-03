Lycée de Ndorna : un établissement à bout de souffle face au manque d’infrastructures

Le lycée de Ndorna, dans l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Médina Yoro Foula, fait face à un déficit criant d’infrastructures. Sans électricité, sans bloc administratif et avec de nombreuses classes installées dans des abris provisoires, l’établissement peine à offrir des conditions d’apprentissage et de travail adéquates à ses élèves et à son personnel.



Selon le proviseur du lycée de Ndorna, Yoba Baldé, l’établissement « manque de tout ». Pour pouvoir démarrer l’année scolaire dans des conditions acceptables, le lycée a notamment besoin de la construction de 10 abris provisoires , a-t-il indiqué lors du CRD préparatoire de la rentrée tenu le 29 septembre dernier.



L’établissement arrondissement compte actuellement 19 classes pédagogiques pour près de 700 élèves. Un effectif qui ne peut être accueilli dans les seules 7 salles de classe physiques construites en 2005. Face à cette insuffisance, plusieurs espaces sont détournés de leur vocation initiale.



« Une des salles abrite le bureau du proviseur, la surveillance, la bibliothèque, les machines, le magasin, entre autres », explique Yoba Baldé, illustrant l’ampleur du manque d’infrastructures. À cette situation s’ajoute l’absence d’électricité, qui complique davantage le fonctionnement de l’établissement et les conditions de travail du personnel enseignant et administratif.



Pour le proviseur, ces difficultés ont également des conséquences sur la stabilité des équipes et la scolarité des élèves. Les conditions de travail difficiles poussent en effet certains enseignants et élèves à chercher à quitter l’établissement, à travers des demandes de transfert ou d’affectation.Yoba Baldé déplore cette situation et appelle à une amélioration rapide des conditions de travail et d’apprentissage au lycée de Ndorna.



La construction de nouvelles salles de classe apparaît ainsi comme une urgence pour permettre à cet établissement, qui accueille près de 700 élèves, de fonctionner dans des conditions plus adaptées à ses ambitions éducatives.

