RDC: le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot en visite à Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola

Jean-Noël Barrot est arrivé dans la matinée pour une visite au pas de course. Un aller-retour dans la journée qui a débuté par la visite d'un centre de traitement des malades d'Ebola, le centre de traitement de Rwampara, qui est situé à la sortie de Bunia. Rwampara est l'un des épicentres de cette épidémie. C'est un centre géré par l'ONG française Alima et dans lequel on retrouve la fameuse bulle développée par l'organisation. C'est une sorte de tente totalement transparente qui permet de pratiquer des actes médicaux lourds sans mettre le personnel soignant en danger, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement d'un accouchement.



Un centre de traitement qui est aussi partie prenante des essais médicaux lancés durant cette épidémie à Rwampara, on teste un traitement prophylactique, c'est-à-dire pour éviter les contaminations de personnes qui ont déjà été exposées. Et pour continuer sur la recherche, le ministre doit terminer son passage à Bunia par la visite du laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB). Son directeur, le professeur Jean-Jacques Muyembe, grand spécialiste du virus Ebola, est d'ailleurs du déplacement.