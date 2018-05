Fana : suite à l’assassinat d’un enfant, la population brûle la gendarmerie

Face à la puissance de la foule, les gendarmes présents au moment des faits ont pris la poudre d’escampette, rapporte notre source. « Ils étaient nombreux Ils ont saccagés et brûlés les locaux, les motos et les véhicules.



En effet, tout récemment, une femme et son enfant ont été égorgés à Fana et encore dans la nuit du samedi 12 mai 2018, un enfant vient d’être égorgé par des individus non identifiés, comme trop c’est trop la population a saccagé la gendarmerie pour montrer leur mécontentement car selon elle, la gendarmerie ne parvient pas à sécuriser la population et de leur bien.