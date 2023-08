Fass Boye: en colère, les jeunes saccagent des édifices publics

Au lendemain de la découverte d'une pirogue de migrants sénégalais au Cap-Vert avec plusieurs morts, des manifestations ont éclaté mercredi soir à Fass Boye, un village de pêcheurs où est partie ladite pirogue le 10 juillet dernier. Des jeunes en furie ont saccagé des édifices publics.Les jeunes, qui reprochent aux autorités de n'avoir rien fait pour secourir cette embarcation qui a fait un mois et 5 jours dans les côtes sénégalaises, ont décidé d'exprimer leur colère.Armés de pierres et de gourdins, ils ont envahi le service de pêche, saccageant tout sur leur passage. Le bureau de la Délégation pour l’entreprenariat rapide (DER) et le site de transformation de produits halieutiques, récemment inauguré, seront aussi visités.La gendarmerie de Mboro aidée par la police de Tivaouane est intervenue dans la soirée pour rétablir l'ordre à coup de grenades lacrymogènes.Notre reportage à Fass Mboye à lire ici: Drame pirogue du 10 juillet à Fass Boye : Quand des dizaines de familles voisines doivent s’arracher une vingtaine de survivants… via Whatsapp