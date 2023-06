Fass Mbao: des gangs rivaux soldent leurs comptes au couteau, plusieurs blessés enregistrés

Encore une violente bataille rangée entre deux groupes rivaux de gangsters qui ont décidé samedi, de vider dans le sang leur contentieux aux allures de représailles et de vengeance. Les malfrats se sont entretués à l’arme blanche, dans la rue Tally Mame Diarra de Fass Mbao, dans la banlieue dakaroise.



C’est dans la nuit du samedi 24 juin que le drame s’est produit. Tout a commencé par une folle course-poursuite entre jeunes malfrats du quartier et d’autres de la localité de Sam-Sam/Thiaroye de la banlieue.



Soudain, une altercation au couteau éclate entre les deux camps. Même si le motif de la bagarre reste toujours inconnu. Tout laisse cependant à croire à une altercation aux allures d’un règlement de comptes. Au cours duquel un jeune du quartier se fait tailler à l’arme par un autre de Sam-Sam/Thiaroye.



Outrés par la grave blessure du jeune garçon, ses amis décident de se venger en pourchassant son agresseur qui prend la fuite et se refuge dans un salon de coiffure.



Selon le journal "Les Echos" qui donne l’information, les amis du poignardé ont réussi à mettre la main sur l’agresseur avant de le secouer à coups de couteau.



Face à l’expédition punitive contre le délinquant, des habitants du quartier redoutent le pire entre les bandits rivaux et appellent les agents du poste de police de Sicap Mbao qui interviennent séance tenante et trouvent cependant que les protagonistes ont débarrassé le plancher.



Ils glanent quelques brides sur les circonstances de la rixe et apprennent l’évacuation des délinquants blessés à l’hôpital. Mais arrivés dans les lieux, ils n’y trouvent pas l'ombre d’un malfrat.



Les limiers ouvrent, toutefois, une enquête préliminaire et lancent la chasse à l’homme contre les différents protagonistes de la bagarre. Qui ont préféré se faire soigner ailleurs que dans les structures sanitaires, histoire d’éviter une interpellation par la police.