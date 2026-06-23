Fatick: la coalition Diomaye Président lance sa structuration départementale depuis Diofior

La coalition Diomaye Président a franchi une étape clé dans son déploiement politique en tenant son tout premier meeting d'animation et de sensibilisation à Diofior. Cet événement marque le coup d'envoi d'une vaste campagne de structuration et de massification visant l'ensemble des communes du département.



Le rassemblement s'est tenu en présence d'une forte délégation de la coordination départementale, dirigée par Djidiack Faye. Ce dernier était accompagné de Makodou Sène, vice-président de la structure départementale et maire de Niakhar.



Le coordonnateur a salué l'engagement des responsables locaux, particulièrement l'accueil du maire de Diofior, Youssouph Diome. Saluant un processus mené dans l'unité et sans tiraillement, le leadership départemental souhaite faire de Diofior le modèle à suivre pour les autres localités.



« Voilà le point de départ de notre animation départementale. Je souhaite que nous réfléchissions à l'établissement d'un plan d'activités qui nous permettra de nous rendre, pour chaque week-end, dans une commune du département pour installer des coordinations communales », a annoncé Djidiack Faye.



Pour réussir ce pari de structuration sans fragiliser l'alliance, la coalition mise sur une démarche pacifique et unifiée. Les responsables comptent s'appuyer sur le dialogue pour installer des cellules locales solides et autonomes.



«J'espère que la commune de Diofior, mais aussi l'assemblée générale départementale sera notre référence en matière d'approche. C'est-à-dire une approche inclusive, une approche qui privilégie le consensus, le dialogue pour que, dans la paix, dans le calme, des coordinations efficaces soient installées», a plaidé le coordonnateur, rappelant que la coalition s'impose aujourd'hui comme la première force politique organisée du département.



À travers cette dynamique de proximité, la coalition Diomaye Président entend consolider définitivement ses assises à la base.