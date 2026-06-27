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Fatick : un élève en Terminale poignardé à mort après une séance de sabar



Fatick : un élève en Terminale poignardé à mort après une séance de sabar
Un élève en classe de Terminale a perdu la vie après avoir été poignardé lors d'une bagarre entre deux groupes de jeunes à Niakhar, dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi, peu après une séance de tam-tam (sabar) à laquelle la victime et ses camarades avaient assisté.

Atteint d'un coup de couteau au niveau du cœur, le jeune homme a été évacué au centre de santé de Niakhar, où il a succombé à ses blessures.

Le présumé meurtrier a été interpellé par la Gendarmerie. Une enquête est en cours afin d'arrêter les autres personnes impliquées dans cette rixe mortelle.
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Moussa Ndongo

Samedi 27 Juin 2026 - 20:35


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