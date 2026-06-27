Fatick : un élève en Terminale poignardé à mort après une séance de sabar

Un élève en classe de Terminale a perdu la vie après avoir été poignardé lors d'une bagarre entre deux groupes de jeunes à Niakhar, dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.
Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi, peu après une séance de tam-tam (sabar) à laquelle la victime et ses camarades avaient assisté.
Atteint d'un coup de couteau au niveau du cœur, le jeune homme a été évacué au centre de santé de Niakhar, où il a succombé à ses blessures.
Le présumé meurtrier a été interpellé par la Gendarmerie. Une enquête est en cours afin d'arrêter les autres personnes impliquées dans cette rixe mortelle.
Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi, peu après une séance de tam-tam (sabar) à laquelle la victime et ses camarades avaient assisté.
Atteint d'un coup de couteau au niveau du cœur, le jeune homme a été évacué au centre de santé de Niakhar, où il a succombé à ses blessures.
Le présumé meurtrier a été interpellé par la Gendarmerie. Une enquête est en cours afin d'arrêter les autres personnes impliquées dans cette rixe mortelle.
Autres articles
-
Kolda : Le ministre Mamadou Lamine Dianté appelle les jeunes à bannir toutes les formes de violence
-
Kolda : plus de deux tonnes de produits prohibés d'une valeur de près de 150 millions de FCFA incinérées
-
Thiès : cinq personnes déférées au parquet pour une présumée escroquerie via le réseau QNET
-
L’Espagne durcit sa politique migratoire : 85 Sénégalais sous le coup d’une procédure d’expulsion
-
L’Algorithme de Toronto a parlé : Le verdict de la nuit !