Kolda : Le ministre Mamadou Lamine Dianté appelle les jeunes à bannir toutes les formes de violence

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a lancé un appel solennel à la jeunesse de Kolda pour qu'elle tourne définitivement le dos à toutes les formes de violence.



Le ministre a formulé cet appel ce samedi 27 juin à Kolda, sa ville natale, au quartier Château d'eau, lors d'une visite de présentation de condoléances à la famille Souaré, endeuillée par le décès tragique d'un jeune survenu à la suite d'une agression au couteau.



Dans un contexte marqué par l'imminence des vacances scolaires, période souvent rythmée par le championnat national populaire, communément appelé Navétanes, Mamadou Lamine Dianté a exhorté les jeunes à faire preuve de retenue et de responsabilité.



« Nous entrons dans une période où les passions s'expriment fortement à travers les Navétanes, mais aussi avec les cérémonies de circoncision et les sorties du Kankourang. Il est important que ces moments de réjouissance et de communion restent des espaces de paix, de fraternité et de cohésion sociale », a-t-il indiqué.



L'autorité politique a invité les jeunes à s'engager résolument dans la promotion de la non-violence, afin que Kolda cesse d'être associée à des actes de violences physiques, morales ou symboliques.



Face à la recrudescence des agressions et des tensions observées dans certaines localités, le ministre a insisté sur la nécessité de préserver l'image de la capitale du Fouladou, en privilégiant le dialogue, le respect mutuel et le vivre-ensemble.



Cet appel intervient dans un climat d'émotion suscité par le décès du jeune homme, un drame qui a profondément marqué les populations du quartier Château d'eau et ravivé les préoccupations autour de la sécurité des jeunes durant les périodes festives et sportives.