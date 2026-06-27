Révision constitutionnelle : société civile et opposition lancent le mouvement « Aar Sunu République »

Le mouvement « Aar Sunu République » a été officiellement lancé ce samedi 27 juin 2026. Cette nouvelle plateforme se donne pour mission de défendre les fondements de la République face à la proposition de loi portant révision de la Constitution, initiée par la majorité parlementaire.



Le mouvement regroupe plusieurs acteurs de la société civile, notamment le COSCE, Africa Jom Center, le Forum du Justiciable, le Forum Civil, ainsi que des partis politiques membres du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), des partis de l'opposition non affiliés au FDR, des organisations féministes, des personnalités indépendantes et plusieurs autres organisations citoyennes.



Les responsables de « Aar Sunu République » animeront une conférence de presse ce dimanche à 11 heures à la résidence Abass Sall. Ils y présenteront leur position sur l’actualité politique nationale, avec un accent particulier sur le projet de révision de la Constitution actuellement en examen à l’Assemblée nationale.