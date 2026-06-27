Venezuela : Le bilan des séismes au s'alourdit à 1 430 morts

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela s'est alourdi à 1 430 morts samedi, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.



Lors d'une allocution télévisée, Rodriguez a indiqué que 3 238 personnes avaient été blessées et 3 142 autres déplacées.



Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), deux séismes de magnitudes 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela mercredi, à seulement 39 secondes d'intervalle.



Le séisme de magnitude 7,5 a frappé à 23 kilomètres au sud-est de Yumare, dans l'État de Yaracuy, tandis que le séisme de magnitude 7,2 s'est produit à 23,9 kilomètres au nord-est de San Felipe, également dans l'État de Yaracuy, a précisé l'USGS.