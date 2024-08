Fatick : un exercice de simulation pour une meilleure prise en charge des intoxications alimentaires

Selon les organisateurs, cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Amélioration des capacités de surveillance intégrée et de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal ».

A l’en croire Mame Diarra Faye Lèye, point focal du Codex alimentarius au ministère de la Santé, chargée de la gestion des urgences en matière d’aliments « ils veulent apporter une réponse coordonnée et très rapide pour limiter les dégâts en cas d’intoxication alimentaire ».



Mme Lèye estime que « la sécurité des aliments est une grande préoccupation’’, estimant que l’’’on doit se préparer à une telle urgence, parce qu’il peut arriver des failles lors de l’intervention ».

Mame Diarra Faye Leye a souligné qu’un plan national de réponses aux urgences de sécurité des aliments a décrit le processus à mettre en œuvre face à des situations de crise.



L’expert en sécurité sanitaire des aliments au bureau sous-régional de la FAO au Sénégal, Dr Mamadou Ndiaye soutient que « le Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments a été élaboré, afin de permettre au Sénégal d’avoir une meilleure maîtrise des crises sanitaires d’origine alimentaire ».

« La FAO et l’OMS ont recommandé aux Etats d’élaborer des plans nationaux de réponse aux urgences de sécurité des aliments. Nous avons accompagné le Sénégal entre 2015 et 2018 pour disposer d’un tel plan et il fut le premier à en disposer » a déclaré Dr Mamadou Ndiaye.



Selon lui, les maladies d’origine alimentaire au Sénégal sévissent de façon récurrente et cet état de fait est accentué par de nombreux facteurs, parmi lesquels la prolifération des aliments vendus sur la voie publique et les changements notés dans les habitudes alimentaires.