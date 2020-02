Faux !!! M. Boun Abdallah Dionne, les pays où il n'y a pas de limitation de mandats ne sont pas plus nombreux...

Sur la question d’un éventuel 3e mandat du chef de l’Etat, le Ministre d'Etat et SG de la Présidence pose le débat sur la pertinence de la restriction des mandats présidentiels. L’intégralité de l’entretien à suivre sur iTV à partir de 20H30 (chaîne 217 Canal+ &15 TNT) pic.twitter.com/dXzAY6O3E8

Invité du grand entretien de nos confrère i-TV lundi 24 février 2020, le Secrétaire général de présidence de la République, qu'on pourrait qualifier de numéro 2 du gouvernement, a été interpellé sur la question du "probable 3e mandat" de Macky Sall. Dans ses explications, Boun Abdallah Dionne s'est laissé aller à une évaluation au niveau mondial de la problématique de la Limitation des mandats. Selon lui, "les pays où il n'y a pas de limitation de mandats sont beaucoup plus nombreux que les pays où, au niveau de l'Exécutif, il y a des limitations". Voir l'extrait vidéo sur ce passage posté sur le compte Twitter de i-TV.Pour vérifier, PressAfrik a ouvert lien suggéré sur Twitter par le journaliste indépendant Moussa Ngom (Fondateur de La Maison des Reporters ) et qui mène sur la plateforme du World Factbook de la CIA (Central Intelligence Agency) qui a répertorié 194 pays dans le globe avec leur mode de gouvernance, d'élection, le type de régime etc. Et sur ces 194 pays, il y a au moins 120 pays qui appliquent la limitation de mandats. Le reste de la liste comprend les Monarchies comme l'Arabie Saoudite, Brunei, Belgique, Cambodge... et les pays où il n'y a pas de limitation de mandats comme la Bielorussie, le Cameroun, Chine, Gabon...A titre d'information, le "World Factbook" est une publication annuelle officielle conçu par la CIA détaillant chaque pays du monde, des points de vue géographique, démographique, politique, économique, des communications et militaire . Cette plateforme est fréquemment employée comme source d'information par les universités, les sites web et les publications non gouvernementales. En tant que produit du gouvernement des États-Unis, il fait partie du domaine public (Wikipédia).En abordant le sujet sur la limitation des mandats, qu'il a bizarrement glissé dans sa réponse à une question du journaliste Alassane Samba Diop qui était liée au 3e mandat, le Secrétaire général de la Présidence cite le "Droit constitutionnel" (sans préciser lequel). "C'est une question qui paraît difficile. Mais en fait, elle est difficile parce qu'elle n'est pas tranchée au plan international de la doctrine par les juristes. La question de la durée et de la limitation des mandats est une question extrêmement difficile. Regardez le Droit constitutionnel qu'est-ce qu'il dit... Un Benchmark (point de référence servant à effectuer une mesure) au plan mondial", dit-il avant d'affirmer de manière catégorique que les pays où il n'y a pas de limitation de mandats sont beaucoup plus nombreux que ceux où il y a des limitations.Sa référence au "plan international" pourrait laisser penser qu'il parle du Droit constitutionnel comme matière universelle enseignée dans les universités du monde entier.Sur ce point, une petite recherche sur le sujet effectuée par PressAfrik a renvoyé sur l'étude réalisée par la Commission de Venise et publiée le 20 mars 2018. Etude commanditée par le Secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA) "dans le contexte d’une mauvaise pratique récemment observée consistant à modifier la durée de mandats présidentiels sur décision d’une cour constitutionnelle plutôt qu’à travers un processus de réforme".