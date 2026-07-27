Affaire Jérôme Bandiaky : Me Aboubacry Barro demande la liberté provisoire pour son client

Me Aboubacry Barro, Avocat à la Cour, a saisi le 3ème Cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar d’une requête aux fins de mise en liberté provisoire de son client, Jérôme Bandiaky.



Dans sa requête adressée au juge d’instruction, le Président Jean Paul Diop, Me Barro soutient que M. Bandiaky, placé sous mandat de dépôt depuis le 14 novembre 2025 pour «assassinat, extorsion de fond, séquestration et viol », « n’a pas été entendu au fond dans cette affaire pour laquelle il n’est mêlé ni de près, ni de loin ».



Pour l’avocat, son client « ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette affaire ». Il ajoute même que Jérôme Bandiaky « ne connaît même pas la présumée victime de viol et de séquestration » et qu’il « ne connaît pas la victime de l’assassinat ».



Me Barro met également en avant une décision récente de justice. Il rappelle que « le sieur Bandiaky a été relaxé par la troisième Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar en son audience publique du 22 Juillet 2026 » pour des faits de « trafic illicite d’armes, d’actes et manœuvres de nature à porter atteinte à la sûreté de...».



En sa qualité de conseil, Me Aboubacry Barro a notifié au juge d’instruction sa « constitution dans l’affaire citée sous référence, pour le compte de mon mandant, le sieur Jérôme Bandiaky».



La demande de mise en liberté provisoire est désormais entre les mains du 3ème Cabinet d’instruction.