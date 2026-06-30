Faux : l'équipe nationale du Sénégal n’à pas été humilié dès son arrivée sur le sol américain

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux prétend montrer des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, subissant une fouille douanière « humiliante » dès leur débarquement sur le sol américain pour la Coupe du Monde 2026. C'est faux. La vidéo est authentique, mais son contexte a été totalement détourné.





Publié le 8 juin 2026, sur le compte Tiktok d’ « AJ+ français », un média en ligne, la vidéo est accompagnée d’une légende : « « Manque de respect », « traitement humiliant »... Des footballeurs sénégalais se font fouiller à leur arrivée aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026 ». Elle a généré au moment de son exploitation le 22 juin 2026, 1211K j’aime, 91 commentaires et 144 republications.



La meme publication est egalement relayée sur la page du tiktokeur marocain au pseudo « MarocOcoraM » et fait des collages avec l'accueille reçu par les Lions du Sénégal à leur arrivée au Maroc pour la CAN , accompagné d’une musique de fond traitant les senegalais d’ingrat et de jaloux. Il y à aussi une vidéo ou on constate une comparaison avec la vidéo de l'arrivée de l'équipe d'Afrique du Sud au Mexique, chaleureusement accueillie par des mariachis.





Pour Coumba♥️@miss_sycoumba56 », Journaliste Sportive, Présentatrice de C-Sports (RTS), sur la plateforme X (ex-Twitter), à 21 heures 34 min. La publication est accompagnée de la description : « Le contrôle des Américains, j’en parlerai dans mon prochain livre (voir la capture d’ecran ci-dessous). Ils ne laissent absolument rien passer, même Pathé avec ses chaussures en plastique 😂😂😂🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ ». Au moment de notre vérification, la publication totalisait 3 millions de mentions « J’aime », 60 commentaires, 409 republications et 375 favoris. Elle a également été reprise par plusieurs internautes et pages, instagram , Facebook, Tiktok , contribuant à élargir sa diffusion et sa visibilité en ligne.











La séquence circule dans un contexte marqué par des différentes règles édictées par les Etats Unis notamment sur les restrictions d'entrée sur son territoire ou la délivrance de visas envers plusieurs pays qualifiés, comme l'Iran, l'Haïti, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Ci-joint la liste des pays







On à vérifié pour vous.



Une recherche Google par mots-clés «Sénégal humilié aux Etats-Unis», «Pathé Ciss confronté à un contrôle », nous a conduit vers le site d’information « Afrique Sport » qui a traité la séquence, dans son édition du 8 juin, titrée “Mondial : Pathé Ciss confronté à un contrôle douanier strict aux États-Unis (vidéo)”. Le site a intégré dans son article un lien qui mène vers la vidéo initiale mise en ligne, pour la première fois le 7 juin 2026, par « « Miss



Nous avons ensuite soumis la vidéo sur l’un des outils spécialisés dans la détection des contenus générés par intelligence artificielle. L’analyse effectuée à l’aide de l’outil Hive AI Moderation, a révélé que la vidéo présente une probabilité de 0,2% et non générée par IA.











En visualisant attentivement la vidéo, on aperçoit les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal sur le tarmac d’un l’aéroport alors qu’ils se soumettent à des contrôles de sécurité. L’on peut tout de suite remarquer que la video est authentique mais detourné de son contexte reel. Il faut le dire, l'équipe du Sénégal n'est pas la seule à avoir connu de telles fouilles sur le tarmac de l'aéroport. Celle de l'Ouzbékistan, à également été fouillée à New York City, à sa descente du bus avec des détecteurs de métal,Chardonnifleur, des images qui ont fait le tour du monde et qui étaient là aussi bien réelles.



La véritable histoire a été clarifiée dans un communiqué publié par la Fédération sénégalaise de football.





Le document précise que ces contrôles ont bien eu lieu, mais ils ont eu lieu le 7 juin dernier à Raleigh, en Caroline du Nord, les Lions de la Téranga étaient donc déjà entrés sur le sol américain, sans problème. Ils allaient ce jour-là de Caroline du Nord jusqu'à San Antonio, au Texas, pour y disputer un match contre l'Arabie Saoudite, et selon la Fédération, les douanes américaines ont voulu aider, d'une certaine manière, l'équipe du Sénégal, en faisant passer les contrôles normaux au pied de l'avion, afin que les différents joueurs puissent gagner du temps.





Verdict: Sortie de son contexte





Contrairement à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, l'équipe nationale du Sénégal a bien atterri sur le sol américain, comme vous le voyez dans cette vidéo, le 28 mai dernier et elle est arrivée, sans encombre. Mais n’à subi aucune humiliation à son entrée aux Etats-unis, la vidéo a été intentionnellement sortie de son contexte.

