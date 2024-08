Fermeture du campus social de l’UCAD : le collectif des Amicales déplore la décision du COUD

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a exprimé son mécontentement face à la décision du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (COUD) de fermer le campus social. Prévue pour le jeudi 22 août 2024, cette fermeture a suscité une vive indignation parmi les étudiants.



Le collectif, à travers une note parvenue à PressAfrik, a dénoncé cette mesure qui affecte directement la vie des étudiants. Les étudiants appellent les autorités à reconsidérer leur décision.



« Cette décision unilatérale, non concertée et irréfléchie relève d'un amateurisme de premier ordre de la part du COUD. En effet, elle survient à une période où le campus est vidé de la majeure partie de ses étudiants qui sont actuellement à TOUBA pour la célébration du Grand Magal, de plus, il y a des facultés comme celle des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) qui n'ont pas encore terminé leurs cours », dénonce le collectif.



Fort de ce constat, le collectif exige le « report de la date de fermeture du campus social ». Cependant, dit-il, « elle permettra d’une part aux étudiants qui étaient partis au Magal de revenir et de récupérer leurs bagages, mais aussi, cela permettra aux facultés qui n’ont pas encore terminé leurs cours de le faire ».



Par ailleurs, le collectif des Amicales de l’UCAD rassure les étudiants et rappelle toutefois que de « telles décisions ne pourraient s’appliquer sans concertations préalables ».