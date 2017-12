Fête de Noël: Total Guinée offre des cadeaux aux enfants d’un orphelinat

Cheick Oumar Diallo, Directeur général de Total Guinée, a fait remarquer qu’il y a beaucoup d’enfants qui ne reçoivent pas de cadeaux pour diverses raisons : «quand on regarde ces enfants, on dit que tous, nous avons eu beaucoup de chance. […] Il y a des enfants qui n’auront pas de cadeaux. Ils n’auront pas de cadeaux, non pas parce que c’est leur faute…, mais pour plusieurs raisons. C’est soit parce qu’ils ont des parents qui n’ont pas de moyens, soit parce qu’ils ne savent plus qui sont leurs parents. Donc je pense qu’à un moment donné, il faut rendre justice à ces enfants victimes. Et cette justice ne peut se faire qu’en leur prêtant un peu d’attention. On va leur prêter un peu d’attention aujourd’hui peut-être une heure et une heure et demie. C’est très peu dans la vie d’un être humain. Mais c’est déjà un début.»



Pour lui, accorder de l’attention à ces enfants peut être profitable dans l’avenir, puisque, dit-il, « si demain parmi ces enfants se dégagent des leaders et que ces leaders aident d’autres enfants, je pense qu’on aura un peu réussi. »