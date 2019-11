Fewline Sarr réagit au "clash de l'année": "Boris a fait un faux procès à Bachir... il a eu tort"

Ecrivain et Professeur agrégé en Economie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Fewline Sarr s'est exprimé ce dimanche 24 novembre 2019 sur ce qu'il est convenu d'appeler le "Clash de l'année" entre son collègue Boubacar Boris Diop et le Professeur Souleymane Bachir Diop sur la pensée de Cheikh Anta Diop.



Selon celui qui s'est vu confier par la présidence de la République française une mission d'étude, avec l'universitaire et historienne de l'art Bénédicte Savoy, de la question des restitutions, temporaires ou définitives, aux pays d'origine du patrimoine africain, rapporté dans des institutions culturelles françaises pendant la période de la colonisation, Boubacar Boris Diop est un peu trop susceptible quand il s'agit de l'historien Cheikh Anta Diop. Et que ce dernier s'est mépris sur le texte fait par le philosophe sénégalais, qui selon lui était plutôt un hommage à Cheikh Anta Diop.



"Je pense que Boris a fait un faux procès à Bachir", a-t-il dit d'emblée quand Fewline sarr a été interpellé, en tant que "arbitre" par le journaliste Mamoudou Ibra Kane, sur le plateau de Jury Du Dimanche de ce 24 novembre 2019.



Ami de Boubacar Boris Diop, le Professeur Fewline Sarr estime tout de même que les disciples de Cheikh Anta Diop doivent laisser aux autres "la liberté de pouvoir être critique sur des aspects sans faire qu'on puisse être soupçonné de faire le jeu des Anti-Diobiste ou des historiens européens qui le combat".



Fewline Sarr est d'avis que le Professeur Cheikh Anta Diop a "comblé un gouffre sur lequel nous nous sommes établis". qu'il a réglé le problème fondamental de "notre construction intellectuelle dans le monde" et que tout le monde adhère à ça. Mais, ajoute monsieur Sarr, "Cheikh était un scientifique, il était critique. Et rendre hommage à Cheikh, c'est aussi être critique avec sa pensée et dire, par exemple : là, on peut aller plus loin".



Fewline Sarr est convaincu que Bachir et Boris sont des amis qui ont, ensemble fait des choses. Et que le premier organise même un colloque à Chicago sur l'oeuvre de Boubacar Boris Diop. Mais sur le débat qui a eu lieu, le Professeur pense que "Boris est très à fleur de peau quand il s'agit de Cheikh Anta. Boris est un Cheikh Antaiste convaincu et ne supporte pas qu'on égratigne ne serait-ce qu'un petit peu, Cheikh Anta".

Selon Fewline Sarr, Boubacar Boris Diop a "sur-réagi au texte de Bachir. Il lui a fait un procès d'intention, pensant que Bachir est en train de jouer le jeu de certains historiens occidentaux et là, il a tort".