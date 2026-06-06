Fidélité aux engagements : Ousmane Sonko rappelle que le Pastef est guidé par le sacrifice des militants, pas par les postes

Ousmane Sonko recadre fermement le débat sur les orientations de son parti. À la veille du Congrès national de Pastef-Les Patriotes, le leader de la formation politique au pouvoir a tenu à clarifier la philosophie de son mouvement, affirmant avec force que « Pastef n’est guidé ni par la course au pouvoir, ni par le partage de places ou le jeu des alliances de coalition ».







« Nous, les questions de pouvoir ou de savoir qui doit occuper telle ou telle place, cela ne nous oppose à personne. Parce qu’ils essaient de déplacer le curseur. Cela ne nous oppose à personne », a déclaré Ousmane Sonko pour balayer les critiques et les procès en ambition politique.







Pour l’ex Premier ministre et chef de parti, la véritable ligne de fracture avec ses détracteurs ne se situe pas sur le terrain des calculs politiciens, mais sur celui de la fidélité aux principes. Il a rappelé que la seule et unique boussole de son combat reste le respect scrupuleux des engagements pris devant le peuple sénégalais et la mémoire du sacrifice des jeunes patriotes qui se sont battus, ont été emprisonnés ou ont perdu la vie pour porter le projet au sommet de l'État.

