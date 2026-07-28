Mbaye Dione de l’AFP sans filtre : « La guéguerre entre Diomaye et Sonko masque leur incompétence »

Dans une interview accordée au journal L’Observateur, le Secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et député-maire de Ngoundiane, Mbaye Dione dresse un bilan critique de la situation sociopolitique au Sénégal.

Il dénonce l'abandon des chantiers de l'État et la persistance des difficultés quotidiennes des citoyens, affirmant que la guéguerre au sommet de l'État « n’inspire rien de moins que le constat d’une fuite en avant face à l’immensité de la tâche qui est attachée à leur mission régalienne et devant laquelle ils se savent incompétents ».

Abordant le conflit entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, le député qualifie cette rivalité de « querelle fratricide » menée par des acteurs « qui ont perdu tout contact avec la réalité que vivent les Sénégalais ».

Selon lui, cette lutte d'influence vise à « bien jouir du pouvoir » plutôt qu'à améliorer les conditions de vie de la population, tout en illustrant « l'irresponsabilité du président de l'Assemblée nationale » et son mépris pour les urgences sociales du pays.

Dressant un état des lieux de l'opposition et des perspectives électorales, Mbaye Dione se montre confiant quant à la préparation de sa formation politique, affirmant que « l'Afp est prête à faire face à toutes les situations ».

Il rejette par ailleurs l'idée d'une faillite de l'opposition face aux dérives du pouvoir, estimant que la situation actuelle « traduit bien le constat d’échec du Pastef et l’urgence d’en finir avec lui, pour fermer définitivement cette parenthèse, qui n’est qu’un accident de parcours dans notre trajectoire démocratique ».