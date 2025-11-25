Fièvre de la Vallée du Rift : 5 nouveaux cas positifs recensés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR)



Concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère informe qu’à la date du 24 novembre 2025, 5 nouveaux cas positifs et zéro nouveau décès ont été enregistrés. Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 505 cas confirmés, dont 31 décès et 462 guéris.



Répartition des cas par région



. Saint-Louis: 352 cas

DS Saint-Louis: 80

DS Richard-Toll: 156

DS Podor: 67

DS Pété: 13

DS Dagana: 36



. Matam: 36 cas

DS Thilogne: 16

DS Kanel: 3

DS Ranérou: 10

DS Matam: 7



. Kédougou: 2 cas

DS Kédougou: 1

DS Salémata: 1



. Kaffrine : 2 cas

DS Birkelane: 2



. Fatick: 36 cas

DS Fatick: 7

DS Diofior: 15

DS Diakhao :2

DS Passy: 4

DS Foundiougne: 4

DS Sokone: 1

DS Niakhar: 4



. Kaolack: 25 cas

DS Nioro: 1

DS Kaolack: 16

DS Ndoffane: 7

DS Guinguinéo: 1



. Tambacounda: 9 cas

DS Kidira: 7

DS Bakel: 1

DS Goudiry: 1



. Région Kolda: 3 cas

DS Vélingara : 3



. Louga: 21 cas

DS Linguère: 9

DS Keur Momar Sarr: 5

DS Sakal: 3

DS Dahra: 3

DS Coki: 1



. Dakar: 15 cas

DS Keur Massar: 4

DS Sangalkam: 9

DS Guédiawaye: 2



. Thiès: 4 cas

DS Thiès: 2

DS Pout: 1

DS Joal: 1



Pour le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que depuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 9 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés dont les 10 sont localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. Neuf (9) malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 46 personnes contacts sont suivies.



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.