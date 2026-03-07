AG de la Coalition Diomaye Président : Le département de Foundiougne en renfort à Dakar

Le mouvement de soutien au Président Bassirou Diomaye Faye franchit une étape décisive dans sa structuration. Ce weekend, l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar a accueilli l’Assemblée Générale de validation des textes fondateurs, un événement marqué par la présence notable de figures politiques du département de Foundiougne.

Jean Louis DJIBA

