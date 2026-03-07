Réseau social
AG de la Coalition Diomaye Président : Le département de Foundiougne en renfort à Dakar

Le mouvement de soutien au Président Bassirou Diomaye Faye franchit une étape décisive dans sa structuration. Ce weekend, l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar a accueilli l’Assemblée Générale de validation des textes fondateurs, un événement marqué par la présence notable de figures politiques du département de Foundiougne.



Le mouvement de soutien au Président Bassirou Diomaye Faye franchit une étape décisive dans sa structuration. Ce weekend, l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar a accueilli l’Assemblée Générale de validation des textes fondateurs, un événement marqué par la présence notable de figures politiques du département de Foundiougne.

L’enjeu de cette rencontre était de doter le mouvement « Diomaye Président » d'un cadre juridique et fonctionnel solide. En validant officiellement ces textes, les responsables entendent   clarifier la vision politique et les valeurs portées par le chef de l'État. Mais également optimiser le fonctionnement interne de l’organisation. Il s’agit aussi fédérer les forces vives autour d'un programme de gouvernance harmonisé.
 

Jean Louis DJIBA

Samedi 7 Mars 2026 - 12:25


