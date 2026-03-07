AG de la Coalition Diomaye Président : Le département de Foundiougne en renfort à Dakar

Le mouvement de soutien au Président Bassirou Diomaye Faye franchit une étape décisive dans sa structuration. Ce weekend, l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar a accueilli l’Assemblée Générale de validation des textes fondateurs, un événement marqué par la présence notable de figures politiques du département de Foundiougne.
L’enjeu de cette rencontre était de doter le mouvement « Diomaye Président » d'un cadre juridique et fonctionnel solide. En validant officiellement ces textes, les responsables entendent clarifier la vision politique et les valeurs portées par le chef de l'État. Mais également optimiser le fonctionnement interne de l’organisation. Il s’agit aussi fédérer les forces vives autour d'un programme de gouvernance harmonisé.
-
Seydi Gassama exige a libération de Cheikh Oumar Diagne et d’Alassane Bou Sonko
-
Kolda: le MKD de Doura Baldé se réorganise pour les futures batailles électorales
-
Convocation : Contrairement à Cheikh Oumar Diagne, Me Moussa Diop ne s'est pas présenté
-
Diplomatie : le Vice-Président ivoirien en visite de courtoisie chez le Premier ministre
-
Justice : Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles »