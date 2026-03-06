Tabaski 2026 : l'État mobilise les acteurs pour assurer l'approvisionnement du marché

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne a présidé ce jeudi 5 mars 2026 à Diamniadio un atelier national consacré aux préparatifs de la Tabaski 2026. Fort du succès de l'édition précédente, le gouvernement a fixé un objectif d'approvisionnement de 860 000 têtes de moutons pour couvrir les besoins nationaux, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. Cette opération d'envergure représente un enjeu économique majeur avec un marché annuel estimé à plus de 300 milliards de FCFA.



L'édition 2025 a été jugée satisfaisante avec 830 000 moutons mobilisés, dépassant les prévisions initiales. Cette performance a été rendue possible grâce à une synergie entre les services de l'État, les opérateurs locaux et l'apport des partenaires de la sous-région, notamment le Mali et la Mauritanie. Pour 2026, l'accent est mis sur le renforcement de cette dynamique, conformément à la vision du Président Bassirou Diomaye Faye qui souhaite faire de l'élevage un pilier de la souveraineté alimentaire via la modernisation du secteur et la création d'un Fonds national de développement de l’élevage.



Défis logistiques et préoccupations des acteurs



Malgré l'optimisme général, les professionnels du secteur ont soulevé plusieurs points critiques lors des échanges à la sphère ministérielle. Les transporteurs, par la voix de Gora Khouma, demandent la simplification des procédures administratives, notamment la suppression des macarons, et s'inquiètent de la hausse des coûts du transport. Par ailleurs, les opérateurs réclament un meilleur aménagement des points de vente, incluant l'accès à l'eau et à l'électricité, particulièrement dans les zones urbaines de Dakar et Thiès.



Vers une autonomie durable et sécurisée de la filière



L'atelier a débouché sur des recommandations fortes pour réduire la dépendance aux importations, telles que l'interdiction de l'abattage des brebis et le développement de cultures fourragères. Un volet sécuritaire important a également été abordé avec la présentation d'une nouvelle stratégie technologique de lutte contre le vol de bétail. Le ministre s'est engagé à examiner ces doléances en collaboration avec les ministères concernés pour garantir une fête répondant aux exigences religieuses, sanitaires et économiques des populations.