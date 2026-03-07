Maroc : Arrestation d'un ressortissant sénégalais sous le coup d'une « notice rouge » d'Interpol

Les services de la police judiciaire d’Agadir ont procédé, ce vendredi, à l’interpellation d’un ressortissant sénégalais âgé de 41 ans, activement recherché par la justice sénégalaise. L’individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour son implication présumée dans une affaire de meurtre et de recel. L’individu a été placé en garde à vue afin de lancer la procédure légale d'extradition.



L’arrestation s’est déroulée dans la commune rurale d’Aït Amira, située dans la province de Chtouka Aït Baha. Selon les informations rapportées par la presse marocaine, cette opération est le fruit d’une coordination étroite entre la police judiciaire et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), dont les renseignements précis ont permis de localiser le fugitif.



Après vérification dans les bases de données de l'Organisation internationale de police criminelle, il s'est avéré que le suspect faisait l'objet d'une « notice rouge » d'Interpol. Cette mesure avait été diffusée à la demande des autorités judiciaires sénégalaises pour des faits qualifiés d'homicide volontaire et de détention d'objets volés. Le suspect a été placé en procédure d'extradition. Interpol Rabat a déjà notifié son homologue de Dakar de l'arrestation du suspect âgé de 41 ans.