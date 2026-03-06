Affaire SOFTCARE : l'Assemblée nationale joue les prolongations jusqu'au 5 avril

La Mission d'information parlementaire sur la commercialisation des produits SOFTCARE au Sénégal a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, la poursuite de ses investigations malgré les récentes conclusions du comité ad hoc de l'Exécutif. Le Bureau de l'Assemblée nationale a officiellement prorogé le mandat de la mission jusqu'au 5 avril 2026. Présidée par l'honorable députée Khady Sarr, cette instance réaffirme son indépendance totale vis-à-vis du Gouvernement pour faire la lumière sur la conformité et la traçabilité de ces produits de consommation.



La Mission insiste sur le fait qu'elle mène ses travaux de manière souveraine, parallèlement aux enquêtes administratives. Elle prévoit de poursuivre ses auditions et l'analyse des documents techniques pour établir une chronologie précise des faits. L'objectif est de déterminer les éventuelles responsabilités administratives et de vérifier si les procédures de mise sur le marché ont été respectées. Cette démarche s'inscrit dans les prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale dévolues aux députés par la Constitution.



Au terme de ce délai supplémentaire, le communiqué indique qu’un rapport détaillé sera déposé et fera l'objet d'un débat en séance plénière. La Mission appelle à une coopération "pleine et sincère" de toutes les parties prenantes, incluant les administrations et les opérateurs privés. Pour l'Assemblée nationale, l'enjeu dépasse le cadre commercial : il s'agit de garantir la santé publique et de restaurer la confiance des consommateurs sénégalais vis-à-vis des produits de la marque SOFTCARE circulant sur le territoire.