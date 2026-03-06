Convocation : Contrairement à Cheikh Oumar Diagne, Me Moussa Diop ne s'est pas présenté

Contrairement à Cheikh Oumar Diagne, Maître Moussa Diop n’a pas déféré à sa convocation ce vendredi 6 mars 2026 devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar. L'avocat et membre de la coalition DiomayePrésident a fait "faux bond" aux autorités policières. Selon des sources proches de l'enquête, rapporte Seneweb, s'il ne se présente pas de lui-même, lundi 9 mars, une procédure d'interpellation à son domicile est sérieusement envisagée.



En cas de nouveau refus de comparaître, les enquêteurs pourraient activer un mandat d'amener, conduisant à une arrestation forcée pour garantir son audition.



