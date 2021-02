Fièvre jaune : 800.000 personnes à vacciner à partir du 15 février prochain (Ministère)

Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune sera lancée à partir du 15 février prochain et cible 800 000 personnes dans les régions de Tambacounda et Kédougou où la maladie est apparue. L’annonce a été faite le ministère de la Santé, dans un communiqué dont Aps détient copie.



Le ministère de la Santé invite « les populations à un recours rapide aux services de santé dès l’apparition des premiers signes de fièvre jaune qui, sur une période de 3 mois, a déjà révélé 8 cas dont 2 décès ».



La même source d’informer que : « dans le cadre de son système de surveillance épidémiologique, une épidémie de fièvre jaune a été notifiée, à travers des cas confirmés par l’Institut Pasteur de Dakar ».



« Une investigation menée par les équipes du ministère sur une période de 3 mois avec 8 cas dont deux 2 décès déjà répertoriés. Les cas sont répartis entre Touba (1), Kidira (4), Kédougou (1), Saraya (1) et Thilogne (1) », informe la note.



La fièvre jaune est une maladie infectieuse virale transmise par des moustiques et peut occasionner des épidémies, rappelle le texte, qui précise qu’elle peut, toutefois, être prévenue par un vaccin efficace.



« Le vaccin contre la fièvre jaune est disponible et intégrée dans le Programme élargi de Vaccination au Sénégal et y est administré dès l’âge de neuf mois », note encore le communiqué.