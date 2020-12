FifaTheBest: Lewandowski, élu joueur de l'année 2020

Robert Lewandowski a enfin été récompensé de sa dernière saison en devançant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de la Bundesliga en 2019-2020, meilleur buteur de la Ligue des Champions qu'il a remportée avec le Bayern Munich contre le PSG en finale, le joueur de 32 ans a toujours maintenu le cap tout au long de l'année avec déjà 15 buts en championnats en 10 titularisations.Il n'aura pas le Ballon d'Or qui ne sera pas décerné cette année (décision de France Football). Mais il est sacré The Best par la FIFA. Belle consolation !